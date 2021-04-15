В Бурятии работает комиссия Генпрокуратуры

Комиссия Генпрокуратуры РФ проведёт проверки в нескольких ведомствах



В прокуратуре Бурятии работает комиссия Генеральной прокуратуры РФ. Она проверяет исполнение законодательства в сфере оплаты труда и занятости населения.



В связи с ростом в республике задолженности по заработной плате и числа безработных организованы проверки в республиканском агентстве занятости населения.



В управлении федеральной службы судебных приставов оценивается полнота мер по исполнению судебных приказов о взыскании заработной платы. В органах контроля – по устранению нарушений трудового законодательства и привлечению нарушителей к ответственности. Анализируется выполнение задач по содействию занятости населения со стороны органов государственной власти республики.



Для анализа потребности в рабочей силе, подготовки специалистов запланированы встречи с руководителями крупных предприятий.



- Генеральная прокуратура совместно с прокуратурой республики, органами власти примет дополнительные меры и выработает предложения по повышению эффективности работы на данном направлении, совершенствованию действующего регионального законодательства и взаимодействия с контролирующими, надзорными и правоохранительными органами, - сообщает прокуратура Бурятии.



