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В Бурятии работает комиссия Генпрокуратуры

В Бурятии работает комиссия Генпрокуратуры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Комиссия Генпрокуратуры РФ проведёт проверки в нескольких ведомствах

В прокуратуре Бурятии работает комиссия Генеральной прокуратуры РФ. Она проверяет исполнение законодательства в сфере оплаты труда и занятости населения.

В связи с ростом в республике задолженности по заработной плате и числа безработных организованы проверки в республиканском агентстве занятости населения.

В управлении федеральной службы судебных приставов оценивается полнота мер по исполнению судебных приказов о взыскании заработной платы. В органах контроля – по устранению нарушений трудового законодательства и привлечению нарушителей к ответственности. Анализируется выполнение задач по содействию занятости населения со стороны органов государственной власти республики.

Для анализа потребности в рабочей силе, подготовки специалистов запланированы встречи с руководителями крупных предприятий.

- Генеральная прокуратура совместно с прокуратурой республики, органами власти примет дополнительные меры и выработает предложения по повышению эффективности работы на данном направлении, совершенствованию действующего регионального законодательства и взаимодействия с контролирующими, надзорными и правоохранительными органами, - сообщает прокуратура Бурятии.

Генпрокуратура прокуратура
 
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