Леонид Белых примет участие в праймериз «Единой России»

Сегодня Белых подал заявление в оргкомитет



Управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода, депутат Народного Хурала, Герой труда России Леонид Белых примет участие в праймериз «Единой России» по определению кандидатов в Госдуму РФ. Сегодня он подал заявление в оргкомитет. В процедуре приёма документов участвовал глава Бурятии и лидер регионального отделения партии Алексей Цыденов.



Алексей Цыденов подчеркнул, что «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование. Другие партии имеют такую возможность, но не используют ее. Праймериз позволяет определить лучших из лучших, кого – это решают люди, сами избиратели.



Глава Бурятии напомнил, что Улан-Удэнский авиастроительный завод является бюджетообразующим предприятием республики и одним из передовых в холдинге «Вертолёты России». «В этом заслуга Леонида Яковлевича Белых», - подчеркнул Алексей Цыденов.



- Наш завод – флагман промышленности, - сказал в ответном слове Леонид Белых. - Считаю, что общая задача – развивать промышленность в Бурятии. Я уже взялся помогать Приборостроительному объединению. Всем нам нужно объединить усилия для решения вопросов развития экономики республики в Москве, на федеральном уровне.



Герой труда России Леонид Белых подчеркнул, что считает себя членом команды Алексея Цыденова.



Глава Бурятии призвал жителей республики проявить активную жизненную позицию, принять участие в предварительном голосовании и отдать свой голос за одного из кандидатов. Процедура электронного предварительного голосования состоится с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Для того, чтобы принять в нём участие, необходима регистрация на сайте «Госуслуги».

