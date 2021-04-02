Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики работает в Забайкалье

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Визит Алексей Чекунков начал с ознакомления с жалобами жителей



Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков находится сегодня с визитом в Забайкальском крае. Визит он начал с посещения Центра управления регионом (ЦУР), где ознакомился с обращениями жителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Руководитель ЦУР Забайкалья Вячеслав Кулаков представил Алексею Чекункову тепловую карту проблем региона, на которой были показаны основные обращения жителей.



Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики обратил внимание на массовые обращения, касающиеся улиц Горького и Новобульварной - жители в общей сложности оставили по ним в соцсетях 254 жалобы. По сообщениям читинцев, дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, для их капитального ремонта региону необходима помощь федерального центра. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ответ отметил, что дороги не вошли ни в один нацпроект.



Также министр обратил внимание на жалобы, связанные с неудовлетворительным состоянием объектов социальной инфраструктуры, городской среды. Он поручил разбираться с каждой жалобой предметно и предложил тут же проехаться по проблемным объектам.



В течение дня министр посетит школу на 1100 мест в мкр Октябрьском, школу №9, детский сад №22, улицы Новобульварную и Горького. Кроме того, министр выступит спикером на пленарном заседании медиашколы «Городская среда в регионах ДФО в эпоху посткоронавируса» в рамках онлайн-форума «ProДФО-Забайкальский край» и встретится со СМИ региона.





