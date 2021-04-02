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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики работает в Забайкалье

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики работает в Забайкалье
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Визит Алексей Чекунков начал с ознакомления с жалобами жителей

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков находится сегодня с визитом в Забайкальском крае. Визит он начал с посещения Центра управления регионом (ЦУР), где ознакомился с обращениями жителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Руководитель ЦУР Забайкалья Вячеслав Кулаков представил Алексею Чекункову тепловую карту проблем региона, на которой были показаны основные обращения жителей.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики обратил внимание на массовые обращения, касающиеся улиц Горького и Новобульварной - жители в общей сложности оставили по ним в соцсетях 254 жалобы. По сообщениям читинцев, дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, для их капитального ремонта региону необходима помощь федерального центра. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ответ отметил, что дороги не вошли ни в один нацпроект.

Также министр обратил внимание на жалобы, связанные с неудовлетворительным состоянием объектов социальной инфраструктуры, городской среды. Он поручил разбираться с каждой жалобой предметно и предложил тут же проехаться по проблемным объектам.

В течение дня министр посетит школу на 1100 мест в мкр Октябрьском, школу №9, детский сад №22, улицы Новобульварную и Горького. Кроме того, министр выступит спикером на пленарном заседании медиашколы «Городская среда в регионах ДФО в эпоху посткоронавируса» в рамках онлайн-форума «ProДФО-Забайкальский край» и встретится со СМИ региона.


министерство по развитию Дальнего Востока
 
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