Коммунисты недовольны протоколами в отношении участников несанкционированного митинга
На сегодняшней сессии Народного Хурала коммунисты высказались по поводу своего несанкционированного митинга, который они провели 23 февраля.
- Мы вторая политическая парламентская партия в Российской Федерации и в Бурятии тоже. Мы подали уведомление. Приходят наши товарищи возложить цветы к памятнику. И что начинается? Начинается преследование наших депутатов, наших коммунистов. Хотя мы знаем, что в это время в городе проходят другие мероприятия, посвящённые памяти наших воинов. И для чего делается в Бурятии вот это? – задал вопрос депутат Виктор Малышенко, он же второй секретарь Бурятского рескома КПРФ.
По оценке Малышенко, на бурятских коммунистов таким образом оказывают давление.
- Нас маргинализируют, нас хотят вывести за рамки закона, - заявил он.
- Мы считаем недопустимым преследование, - заключил он.
Как сообщал «Байкал-Daily», митинг-шествие бурятские коммунисты провели 23 февраля на площади Революции. Полиция во время выступлений постоянно просила участников разойтись и напоминала об ответственности. Но задержаний на самом митинге не было, как и других эксцессов. Лишь к концу акции некоторым участникам были вручены уведомления, чтобы они пришли в отделы полиции для составления протоколов.
Бурятские коммунисты заявили, что их «маргинализируют»
Власть, Фото:
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