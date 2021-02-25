 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

Бурятские коммунисты заявили, что их «маргинализируют»

Бурятские коммунисты заявили, что их «маргинализируют»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Коммунисты недовольны протоколами в отношении участников несанкционированного митинга

На сегодняшней сессии Народного Хурала коммунисты высказались по поводу своего несанкционированного митинга, который они провели 23 февраля.

- Мы вторая политическая парламентская партия в Российской Федерации и в Бурятии тоже. Мы подали уведомление. Приходят наши товарищи возложить цветы к памятнику. И что начинается? Начинается преследование наших депутатов, наших коммунистов. Хотя мы знаем, что в это время в городе проходят другие мероприятия, посвящённые памяти наших воинов. И для чего делается в Бурятии вот это? – задал вопрос депутат Виктор Малышенко, он же второй секретарь Бурятского рескома КПРФ.

По оценке Малышенко, на бурятских коммунистов таким образом оказывают давление.

- Нас маргинализируют, нас хотят вывести за рамки закона, - заявил он.

- Мы считаем недопустимым преследование, - заключил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», митинг-шествие бурятские коммунисты провели 23 февраля на площади Революции. Полиция во время выступлений постоянно просила участников разойтись и напоминала об ответственности. Но задержаний на самом митинге не было, как и других эксцессов. Лишь к концу акции некоторым участникам были вручены уведомления, чтобы они пришли в отделы полиции для составления протоколов.
КПРФ Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские коммунисты заявили, что их «маргинализируют»
Бурятские коммунисты заявили, что их «маргинализируют»
Власть, 25.02.2021
Коммунисты недовольны протоколами в отношении участников несанкционированного митинга
Антон Виноградов: «За эти годы Бурятия стала родной»
Антон Виноградов: «За эти годы Бурятия стала родной»
Власть, 25.02.2021
Указом главы Бурятии он назначен главой минпромторга республики
В Забайкалье назначили замминистра планирования и развития
В Забайкалье назначили замминистра планирования и развития
Власть, 24.02.2021
Им стала выпускница Байкальского госуниверситета
В Забайкалье простились с главой заксобрания края Игорем Лихановым
В Забайкалье простились с главой заксобрания края Игорем Лихановым
Власть, 24.02.2021
Заслуженный врач ушёл из жизни на 67-м году жизни
Новый глава минсельхоза: «Многие занимаются сельским хозяйством не умеючи»
Новый глава минсельхоза: «Многие занимаются сельским хозяйством не умеючи»
Власть, 24.02.2021
Галсан Дареев начал серию поездок по районам Бурятии
Вопрос сокращения высоких должностей Хурала Бурятии отложили
Вопрос сокращения высоких должностей Хурала Бурятии отложили
Власть, 24.02.2021
Законопроект о сокращении оплачиваемых должностей Народного Хурала вызвал бурные обсуждения в комитетах
Глава Бурятии о гибели двух подростков: «Водитель получит большой срок»
Глава Бурятии о гибели двух подростков: «Водитель получит большой срок»
Власть, 24.02.2021
Алексей Цыденов высказался о смертельном ДТП, унёсшем жизни двух подростков
Министр спорта России сразился с Дид Хамбо Ламой
Министр спорта России сразился с Дид Хамбо Ламой
Власть, 22.02.2021
Глава минспорта России и высокопоставленный представитель Сангхи скрестили ракетки
Вячеслав Мархаев переизбран лидером коммунистов Бурятии
Вячеслав Мархаев переизбран лидером коммунистов Бурятии
Власть, 22.02.2021
В Бурятском отделении КПРФ состоялась отчётно-выборная конференция
Директор центра занятости Улан-Удэ опровергла, что ищет новую работу
Директор центра занятости Улан-Удэ опровергла, что ищет новую работу
Власть, 20.02.2021
Сегодня всплыл скрин с резюме Анастасии Кузовлевой на HeadHunter

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^