Районам Бурятии поручили серьёзнее взяться за собачью проблему

В последнее время на людей чаще нападали домашние собаки



В четверг, 18 февраля, состоялось очередное рабочее совещание под председательством заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского по предотвращению распространения и профилактике бешенства.



В ходе совещания было отмечено, что в 15 муниципальных образованиях Бурятии введён режим повышенной готовности или стоит угроза по бешенству. В районах идёт работа по иммунизации домашних животных против бешенства. Всего за неделю в ходе подворового обхода в республике иммунизировано свыше 23 тысяч собак и кошек, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Активная иммунизация животных отмечается во всех районах республики. Но, коллеги, во время подворовых обходов необходимо с владельцами животных вести и разъяснительные беседы по недопущению нахождения домашнего животного за пределами домовладения. Поскольку собака не только может заразиться бешенством, но и напасть на человека. Так, за прошедшие сутки, как в Улан-Удэ, так и в районах зафиксированы случаи нападения собак на людей, на детей. В ряде случаев установлено, что нападали собаки, находящиеся на самовыгуле. Это значит одно – главам районов, главам сельских поселений необходимо донести до людей через средства массовой информации, соцсети, мессенджеры, до пожилых граждан через районные газеты, что самовыгул домашнего животного не допустим. Это прописано законодательством, за это грозит административный штраф, который у нас с недавнего времени увеличился, - подчеркнул Петр Мордовской.



Для недопущения нападения собак на людей поручено усилить административный контроль в Муйском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском, Хоринском районах, городе Северобайкальск. А главам муниципальных образований, где обстановка по бешенству остаётся неблагополучной – также работу по организации муниципального контроля и стабилизации обстановки. Результаты исполнения поручений будут рассмотрены на рабочем совещании через неделю.



8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях», согласно которым увеличились суммы штрафов за нарушение правил выгула, порядка регистрации домашних животных и недопущение нападения животных (как домашних, так и из приюта) на человека. За нарушение правил выгула и порядка регистрации животного штраф для граждан увеличился до 3-5 тыс. рублей, ранее он составлял 500-1000 рублей. Для должностных лиц штраф увеличился до 5-10 тыс. рублей, для юридических лиц - 10-20 тыс рублей.



В случае установления факта нападения домашнего животного на человека владельцу собаки будет грозить штраф в размере 3-5 тыс рублей, должностным лицам - 5-10 тыс рублей, юридическим лицам - 50-100 тыс рублей.





