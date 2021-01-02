Глава Бурятии поделился фотографией «новогоднего чуда»

Алексей Цыденов не смог пройти мимо удивительного снимка
Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram поделился удивительным снимком. На льду причудливым образом сложился знак соёмбо. Фотография сделана в районе Северобайкальска. Отметим, автор снимка – не сам глава Бурятии, он просто поделился любопытным явлением.
«Новогоднее чудо! Знак Соёмбо во льду в районе Северобайкальска! Значит, дух Байкала с нами!» - написал Алексей Цыденов.
Соёмбо запечатлён на государственном флаге Бурятии, в верхнем левом углу синей части полотнища. Этот символ представляет собой изображение луны, солнца и очага в следующей последовательности: внизу серп луны, над ним круг солнца, а над ним изображение очага из трёх языков пламени.
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