Глава Бурятии поделился фотографией «новогоднего чуда»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Цыденов (@tsydenov_aleksey)



Соёмбо запечатлён на государственном флаге Бурятии, в верхнем левом углу синей части полотнища. Этот символ представляет собой изображение луны, солнца и очага в следующей последовательности: внизу серп луны, над ним круг солнца, а над ним изображение очага из трёх языков пламени.

Соёмбо запечатлён на государственном флаге Бурятии, в верхнем левом углу синей части полотнища. Этот символ представляет собой изображение луны, солнца и очага в следующей последовательности: внизу серп луны, над ним круг солнца, а над ним изображение очага из трёх языков пламени.

Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram поделился удивительным снимком. На льду причудливым образом сложился знак соёмбо. Фотография сделана в районе Северобайкальска. Отметим, автор снимка – не сам глава Бурятии, он просто поделился любопытным явлением.«Новогоднее чудо! Знак Соёмбо во льду в районе Северобайкальска! Значит, дух Байкала с нами!» - написал Алексей Цыденов.