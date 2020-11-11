Новый руководитель Бурятской таможни уже съездил в Кяхтинский район
Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин представил главе Бурятии Алексею Цыденову нового руководителя Бурятской таможни Игоря Кокорина.
Как сообщал «Байкал-Daily», Игорь Кокорин был назначен на эту должность 2 ноября. Трудовую деятельность он начинал в Комсомольске-на-Амуре, а в Бурятию перебрался с должности начальника Магаданской таможни.
- Представляя нового руководителя, Юрий Ладыгин отметил его деловые качества и значительный опыт работы в таможенных органах Дальнего Востока. В ходе встречи шёл разговор о деятельности таможенной службы в новых условиях, после реорганизации Бурятской таможни в таможню фактического контроля, о перспективах развития внешнеэкономической деятельности в регионе. Были отмечены проблемные вопросы, в частности, не закончена реконструкция таможенного поста МАПП Кяхта, требуют реконструкции ЖДПП Наушки и ДАПП Монды, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Накануне состоялась ознакомительная поездка Юрия Ладыгина и Игоря Кокорина на таможенные посты МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки. Начальники таможенных постов доложили об оперативной обстановке и основных результатах служебной деятельности. Так, весьма существенная положительная динамика была достигнута по оформлению транзитных деклараций. За 10 месяцев 2020 года было зарегистрировано 42947 транзитных деклараций, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
В то же время за 10 месяцев текущего года фиксируется существенное снижение, более чем на 80%, количества перемещений физических лиц, а также легковых и пассажирских транспортных средств. Впрочем, причина понятна – ограничительные меры из-за коронавируса.
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Власть, Фото:
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