В Бурятии вернули свыше 80 тысяч байкальских земель

Рекреационная территория в северной части Байкала была создана незаконно
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура в судебном порядке доказала незаконность нормативных правовых актов, которыми образована рекреационная местность «Северо-Байкальская». Определением Верховного суда Бурятии от 22 октября акты признаны недействующими.
История формирования рекреационной местности «Северо-Байкальская» на федеральных землях началась в 2004 году по инициативе местных властей. Общая площадь местности составила свыше 82 тысяч га и включила федеральные леса Байкальского и Верхне-Заимского лесничеств, акваторию озера Байкал, Слюдянские озера, источник Хакусы и иные территории, представляющие особую природную ценность. Это территории «Остров Ярки», «Сеногда», «Онокачан», «Слюдянская», «Древние городища», «От Тыи до Молокона», «Серебряная падь», «Горячий берег», «Берег бурых медведей», «Верхне-Заимская», «Хакусы», «Восточно-Байкальская», «Большая Байкальская тропа».
- Создание такой единой рекреационной местности привело к её хозяйственному, рекреационному использованию и освоению, позволило вырубать особо значимые байкальские леса, застраивать и изменять природные ландшафты. Неправомерная собственность муниципалитета на государственную землю создала условия для передачи в частные владения уникальных природных участков, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Для защиты Байкала прокуратура инициировала множество судебных споров о возврате территорий государству.
- Это дело является наиболее комплексным решением проблемы. Состоявшийся судебный акт позволяет вернуть национальное богатство страны – байкальские земли в исключительную федеральную собственность и препятствует незаконному распоряжению, - пояснили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
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