Путин провёл заседание в режиме видеоконференции
В понедельник, 28 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета. Заседание было посвящено реализации в регионах России указа о национальных целях развития страны до 2030 года.
Президент России Владимир Путин провёл заседание в режиме видеоконференции.
Главы регионов, члены правительства России и руководители рабочих групп Госсовета обсудили вопросы развития страны на ближайшие годы.
- Речь идёт о национальных целях, о дополнительной настройке главных инструментов их достижения, национальных проектов с учетом высокой динамики изменений и в стране, и в мире, новых запросов наших граждан и накопленного опыта последних лет, объективных тенденций в экономике и социальной сфере. В том числе имею в виду те вызовы, с которыми столкнулась Россия, да и вся наша цивилизация в период эпидемии коронавируса. Несмотря на все текущие сложности, нам необходимо смотреть вперед, задавать долгосрочные ориентиры во всех сферах, которые определяют жизнь, благополучие человека, его семьи, добиваться большей эффективности и результативности по каждому направлению нашей работы, чтобы не просто достигались формальные показатели, а, чтобы жизнь людей становилась лучше. Об этом я тоже неоднократно уже говорил, - подчеркнул Президент России.
В июле текущего года Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. В даннном документе зафиксированы приоритеты развития страны на ближайшие 10 лет, расширен и горизонт планирования до 2030 года. Всего указ содержит пять ключевых направлений развития: сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также повсеместное внедрение цифровых технологий.
Глава Бурятии принял участие в заседании президиума Госсовета
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