 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 сентября

28 сентября

Популярное

Бурятии помогут с выплатами на третьего ребёнка

Бурятии помогут с выплатами на третьего ребёнка
Власть,  Фото:pixabay.com
В 2021 году республика получит финансовую поддержку от федерального центра

Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка. Всего в списке 76 территорий, в том числе и республика Бурятия.

На помощь федерального центра вправе рассчитывать субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет.

Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.
социальная защита населения Бурятия семьи дети выплаты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Утверждена национальная программа развития Дальнего Востока
Утверждена национальная программа развития Дальнего Востока
Власть, 29.09.2020
Власти планируют реализовать её в три этапа
Глава Бурятии принял участие в заседании президиума Госсовета
Глава Бурятии принял участие в заседании президиума Госсовета
Власть, 29.09.2020
Путин провёл заседание в режиме видеоконференции
В Иркутской области сменится бизнес-омбудсмен
В Иркутской области сменится бизнес-омбудсмен
Власть, 29.09.2020
Андрей Капитонов увольняется с 30 сентября
В минэкономики Бурятии освободился пост замминистра
В минэкономики Бурятии освободился пост замминистра
Власть, 28.09.2020
С должности замминистра экономики ушёл Владимир Смолин
Сергей Миронов: «Нашему Байкалу грозит новая опасность»
Сергей Миронов: «Нашему Байкалу грозит новая опасность»
Власть, 28.09.2020
Эксперты выразили мнение по поводу планируемых новшеств в регулировании уровня Байкала
Александр Лукашенко назвал Иркутскую область «гигантом в России»
Александр Лукашенко назвал Иркутскую область «гигантом в России»
Власть, 28.09.2020
Губернатор Иркутской области встретился с Александром Лукашенко
Назначен Северобайкальский межрайонный прокурор
Назначен Северобайкальский межрайонный прокурор
Власть, 28.09.2020
Приказ о назначении подписал генпрокурор
В Бурятии глава села присвоил 260 тысяч рублей
В Бурятии глава села присвоил 260 тысяч рублей
Власть, 27.09.2020
Решение суда ещё не вступило в законную силу
Алексей Цыденов запустил посадки
Алексей Цыденов запустил посадки
Власть, 25.09.2020
Осенние посадки пройдут более чем в десяти районах республики
В Улан-Удэ разрешили вырубить 2300 деревьев
В Улан-Удэ разрешили вырубить 2300 деревьев
Власть, 25.09.2020
В Улан-Удэ объяснили ситуацию с вырубкой леса в 102 микрорайоне
В Бурятии главу села будут судить за помощь осуждённому
В Бурятии главу села будут судить за помощь осуждённому
Власть, 25.09.2020
Глава села обвиняется во внесении ложных данных в документы
Уроженец Ангарска возглавил Институт ядерных исследования РАН
Уроженец Ангарска возглавил Институт ядерных исследования РАН
Власть, 25.09.2020
Максим Либанов выдающийся специалист в области физики элементарных частиц и космологии
Путин назначил председателя Мухоршибирского райсуда Бурятии
Путин назначил председателя Мухоршибирского райсуда Бурятии
Власть, 25.09.2020
Новый руководитель ранее трудилась в Муйском районе
Мэр Улан-Удэ возглавит штаб по завершению ремонта на теплосетях в сотых кварталах
Мэр Улан-Удэ возглавит штаб по завершению ремонта на теплосетях в сотых кварталах
Власть, 25.09.2020
Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^