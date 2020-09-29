В 2021 году республика получит финансовую поддержку от федерального центра
Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка. Всего в списке 76 территорий, в том числе и республика Бурятия.
На помощь федерального центра вправе рассчитывать субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет.
Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.
Бурятии помогут с выплатами на третьего ребёнка
Власть, Фото:
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