Бурятии помогут с выплатами на третьего ребёнка

В 2021 году республика получит финансовую поддержку от федерального центра



Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка. Всего в списке 76 территорий, в том числе и республика Бурятия.



На помощь федерального центра вправе рассчитывать субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет.



Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

