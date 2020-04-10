Чиновники начали выписывать протоколы на улицах Улан-Удэ

30 мобильных групп вышли на патрулирование столицы Бурятии
Сегодня, 10 апреля, после обеда 30 межведомственных мобильных групп приступили к патрулированию улиц Улан-Удэ. В составе каждой группы по три человека: один представитель муниципальной власти, один представитель государственной власти, который имеет право выписывать протокол об административном нарушении, и один сотрудник полиции.
- В первые недели введения санэпидрежима мобильные бригады информировали горожан о том, что нельзя нарушать ограничительные меры. Сейчас уже будут применяться меры административного воздействия, предусмотренные статьёй 20.6.1.КоАП, - сообщили в мэрии города.
Группы сформированы по указу главы Бурятии
в связи с необходимостью усиления мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях Советский районный суд выписал штраф в 15 тысяч
за нарушение режима изоляции улан-удэнцам, певшим гимн на площади Советов.
30 мобильных групп вышли на патрулирование столицы Бурятии
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