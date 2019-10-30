Правительство Иркутской области выиграло суд на 50 миллионов

Субсидию вернёт в бюджет строительная компания



29 октября Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ЗАО «Стройкомплекс» и оставил без изменений решение Арбитражного суда Иркутской области от 14 февраля 2019 года и постановление Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2019 года по тому же делу. Таким образом, строительная компания должна вернуть в бюджет Иркутской области полученные в 2013 году субсидии на сумму 50 млн рублей. Об этом сообщается на сайте областного правительства.



50 миллионов были выделены акционерному обществу для возмещения затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры и (или) автомобильных дорог общего пользования для инвестиционного проекта «Малоэтажный жилой комплекс «Бобры» в Ангарске и с уплатой процентов по кредиту, полученному на реализацию данного инвестпроекта.



Истцом по данному делу выступило министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ещё в 2017 году обратившееся с исковым заявлением в Арбитражный суд. Основанием послужила проверка региональной службой финансового контроля, которая выявила нарушения условий предоставления компании «Стройкомплекс» субсидий из областного бюджета.



Суд установил, что застройщик вёл работы без разрешительных документов на строительство объектов инженерной инфраструктуры для инвестиционного проекта «Бобры». Кроме того, построенное жилье не соответствует критериям экономического класса, как того требует положение о предоставлении субсидий: площадь жилых помещений превышает 150 м2; при реализации квартир стоимость одного квадратного метра была выше, чем установленная региональным минстроем цена в жилье эконом-класса – 35,1 тыс. рублей за квадратный метр; продавались квартиры в «Бобрах» без внутренней отделки, что также является нарушением условий получения субсидий.



Данное судебное дело дважды прошло рассмотрение во всех инстанциях – первой, апелляционной и кассационной. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, рассмотрев кассационную жалобу ЗАО «Стройкомплекс», направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. В этот раз, рассмотрев дополнительные доказательства несоответствия строительной компании условиям получения субсидий, кассационная инстанция обязала акционерное общество вернуть 50 млн рублей в бюджет Иркутской области.



- Во время получения субсидии из областного бюджета генеральным директором ЗАО «Стройкомплекс» был нынешний мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. В 2018 году указанные выше факты также нашли подтверждение в ходе проверки управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений, являющегося структурным подразделением аппарата губернатора и правительства Иркутской области. Данные факты вошли в доклад главе региона, на основании чего было подготовлено заявление Сергея Левченко в Думу Ангарского городского округа о досрочном прекращении полномочий мэра Сергея Петрова, - сообщает областное правительство.



