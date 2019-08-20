Алексей Цыденов: «Мы выбираем мэра, который будет заниматься делами круглые сутки»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

«Мы не выбираем почётного гражданина Улан-Удэ, мы выбираем компетентного работника», - прокомментировал глава Бурятии



Глава Бурятии Алексей Цыденов во время интервью четырём крупным телеканалам республики ответил на вопросы корреспондентов о выборах мэра Улан-Удэ. Глава заявил, что управлять городом должен руководитель, которому присущи внимательность, компетентность и профессионализм, передаёт пресс-служба правительства Бурятии.



- Мы же выбираем не прошлое, а будущее. Мы не выбираем почётного гражданина Улан-Удэ. Мы выбираем компетентного работника, который потом будет круглыми сутками заниматься делами. И управление городом - это сложная работа, и требует физических сил, и подготовки соответствующей, знаний и опыта, - заявил Алексей Цыденов.



Глава региона рассказал, как отличить пиар от реального намерения кандидата работать.



- Разные кандидаты дают разные обещания. На любое заявление любого кандидата нужно задать вопрос: как? И тогда сразу становится понятно - это популизм и демагогия или это продуманное, осознанное понимание и четкий, реалистичный план действий, - пояснил он.



Например, кто-то обещает снизить зависимость от федерального центра, повысить финансовую самостоятельность города.



- Как? Повысите налоги на бизнес? Снизите зарплаты? Какие механизмы? Финансовую самостоятельность можно повышать и нужно повышать. Но только за счет создания дополнительных рабочих мест. Это за счет развития производства. Тогда будет расти налоговая база. Не просто заявлять: я это сделаю. Потому что жизнь же не заканчивается 8 сентября, - заявил глава Бурятии.



При этом Алексей Цыденов отметил, что жители республики - люди грамотные и могут отличить пиар от реальных намерений.



- Я уже давно в республике, и не первые выборы мы проходим. Поэтому я вижу людей, и с уважением отношусь к нашим людям, к нашим избирателям, потому что убедился, что люди грамотные. Их не надо недооценивать. Разные предвыборные технологи предлагают разные манипулятивные технологии: вот мы сейчас людям мозги запудрим, и они пойдут туда, куда надо. На самом деле, люди грамотные, и я уверен, что они выбор будут делать с четким пониманием: для кого и зачем. Верю, что выбирать будут именно с точки зрения компетентности, а не с точки зрения внешнего пиара или чего-то ещё другого, - заявил глава Бурятии.



Выборы мэра Улан-Удэ состоятся 8 сентября.

