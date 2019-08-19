 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

В Бурятии разъяснили ситуацию с супругой главы республики

В Бурятии разъяснили ситуацию с супругой главы республики
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На прошлой неделе на встрече избирателей с кандидатом в депутаты Горсовета от КПРФ произошёл инцидент

На прошлой неделе на сайте БРО КПРФ появилась информация о том, супруга главы Бурятии Ирина Цыденова присутствовала на встрече с избирателями кандидата в мэры Вячеслава Мархаева. В сообщении КПРФ утверждалось, что супруга главы задала вопрос для присутствующих: «А что сделал Мархаев для Бурятии?»

В социальных сетях пользователи начали активно обсуждать инцидент и домысливать произошедшее. Вскоре пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев внёс ясность в ситуацию с супругой руководителя республики. Как оказалось, в ДНТ, где проживает семья Алексей Цыденов, объявили о собрании жителей по вопросу благоустройства. «Как выяснилось позже, жителей ввели в заблуждение», - отмечает Алексей Фишев.

- По факту это оказалась встреча с кандидатом, а точнее кандидаткой в депутаты горсовета от КПРФ. Там прозвучали оскорбления в адрес Алексея Цыденова, его супруга, в свою очередь, задала свой вопрос. Самого Мархаева на встрече не было и на тот момент кандидат не знала, кто пришёл на собрание. А когда стало ясно, кто участвовал во встрече, ситуацию стали использовать в своих интересах, - подробно разъяснил пресс-секретарь главы на своей странице в «Фейсбуке».

Выборы мэра Улан-Удэ и депутатов Горсовета пройдут 8 сентября.
выборы глава Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии разъяснили ситуацию с супругой главы республики
В Бурятии разъяснили ситуацию с супругой главы республики
Власть, 19.08.2019
На прошлой неделе на встрече избирателей с кандидатом в депутаты Горсовета от КПРФ произошёл инцидент  
Отбирать кандидатов в главы Баргузинского района Бурятии будут 10 человек
Отбирать кандидатов в главы Баргузинского района Бурятии будут 10 человек
Власть, 18.08.2019
Среди членов конкурсной комиссии – три замминистра, спасатель и директор школы
Алексей Цыденов проинспектировал пострадавшие от подтопления сёла
Алексей Цыденов проинспектировал пострадавшие от подтопления сёла
Власть, 18.08.2019
Ущерб от наводнения только в Джидинском районе превысил 21 млн рублей
Федеральный штаб дал поручение Бурятии
Федеральный штаб дал поручение Бурятии
Власть, 17.08.2019
16 августа под председательством заместителя Рослесхоза Николая Кротова состоялось заседание федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров
Глава Бурятии проинспектировал работы в Эрхирике
Глава Бурятии проинспектировал работы в Эрхирике
Власть, 17.08.2019
Алексею Цыденову показали, как в Эрхирике решили проблему с подтоплением домов
В Читу прибыл министр сельского хозяйства России
В Читу прибыл министр сельского хозяйства России
Власть, 16.08.2019
Дмитрий Патрушев обсудил с губернатором ход ликвидации последствий ЧС в Забайкалье
В Бурятии оштрафовали бывшего и.о. ректора БГСХА
В Бурятии оштрафовали бывшего и.о. ректора БГСХА
Власть, 15.08.2019
Прокуратура выявила нарушение им антикоррупционного закона 
Экс-сотрудника Бурятской таможни приговорили к 4 годам «строгача»
Экс-сотрудника Бурятской таможни приговорили к 4 годам «строгача»
Власть, 09.08.2019
Его признали виновным сразу в нескольких преступлениях 
У министра строительства Бурятии появился новый заместитель
У министра строительства Бурятии появился новый заместитель
Власть, 07.08.2019
Дмитрий Кобунов уже приступил к работе 
Главу Минтранса РФ попросили привлечь Аэрофлот в Забайкалье
Главу Минтранса РФ попросили привлечь Аэрофлот в Забайкалье
Власть, 06.08.2019
Также речь шла о дополнительном субсидировании авиаперевозок на 265,5 миллиона рублей
Назначен ещё один советник главы Бурятии
Назначен ещё один советник главы Бурятии
Власть, 06.08.2019
Александр Васильев будет работать на общественных началах 
В Бурятии почти каждый 10-ый проект имел изъяны
В Бурятии почти каждый 10-ый проект имел изъяны
Власть, 06.08.2019
Прокуратура озвучила некоторые итоги своей работы 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^