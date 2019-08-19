В Бурятии разъяснили ситуацию с супругой главы республики

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

На прошлой неделе на встрече избирателей с кандидатом в депутаты Горсовета от КПРФ произошёл инцидент



На прошлой неделе на сайте БРО КПРФ появилась информация о том, супруга главы Бурятии Ирина Цыденова присутствовала на встрече с избирателями кандидата в мэры Вячеслава Мархаева. В сообщении КПРФ утверждалось, что супруга главы задала вопрос для присутствующих: «А что сделал Мархаев для Бурятии?»



В социальных сетях пользователи начали активно обсуждать инцидент и домысливать произошедшее. Вскоре пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев внёс ясность в ситуацию с супругой руководителя республики. Как оказалось, в ДНТ, где проживает семья Алексей Цыденов, объявили о собрании жителей по вопросу благоустройства. «Как выяснилось позже, жителей ввели в заблуждение», - отмечает Алексей Фишев.



- По факту это оказалась встреча с кандидатом, а точнее кандидаткой в депутаты горсовета от КПРФ. Там прозвучали оскорбления в адрес Алексея Цыденова, его супруга, в свою очередь, задала свой вопрос. Самого Мархаева на встрече не было и на тот момент кандидат не знала, кто пришёл на собрание. А когда стало ясно, кто участвовал во встрече, ситуацию стали использовать в своих интересах, - подробно разъяснил пресс-секретарь главы на своей странице в «Фейсбуке».



Выборы мэра Улан-Удэ и депутатов Горсовета пройдут 8 сентября.

