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Глава Бурятии: «Мы не тратили на корейский форум 36 миллионов»

Глава Бурятии: «Мы не тратили на корейский форум 36 миллионов»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов пояснил, что почти все расходы взяла на себя корейская сторона

Глава Бурятии Алексей Цыденов опроверг информацию о том, что на поездку делегации республики на российско-корейский экономический форум было потрачено 36,5 миллионов рублей.

Вопрос об этом задал сегодня на сессии Народного Хурала депутат Алексей Багадаев

- В рамках форума от Республики Бурятия выехала внушительная делегация. Было выделено 36,5 миллионов рублей из бюджета республики. Каковы инвестиционные результаты форума для Бурятии, что было подписаны, что мы получили? – спросил он.

Глава Бурятии опроверг озвученную сумму, пояснив, что практически все расходы легли на южнокорейцев.

- Все расходы по аренде помещений, переводчикам, проведению мероприятий взяла на себя корейская сторона. Мы по сути заплатили только за билеты и проживание, - пояснил Алексей Цыденов.

По его словам, уже есть первые результаты работы в Сеуле. Не прошло и месяца, как в Улан-Удэ для конкретной работы приехали южнокорейские инвесторы. В столице Бурятии они хотят строить гостиницу, место уже подобрано.

- Они заинтересовались производством пеллет, заинтересовались нашей кондитерской продукцией, а также «Бурятмяспромом». Также их интересует строительства гостиницы в «Байкальской гавани». То есть они уже после форума приехали сюда прорабатывать. Практически всё, что мы презентовали, так или иначе корейцев заинтересовало. Это и лекарственные растения, и полезные ископаемые, и пищевая продукция, - сказал Алексей Цыденов.

В целом он назвал корейско-российский форум эффективным.

- Японский был не очень эффективный, корейский очень, - выделил глава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», делегация Бурятии участвовала в российско-корейском экономическом форуме 21-22 мая. Форум состоялся по инициативе корейской компании ГЕО Групп, которая намерена реализовать инвестиционный проект по строительству туристического комплекса в ОЭЗ «Байкальская гавань».

Каждому корейскому инвестору Алексей Цыденов пообещал дать личный номер телефона, чтобы постоянно быть на связи.
глава Бурятии Алексей Цыденов форум Южная Корея
 
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