МЧС и Буддийская Сангха России подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Улан-Удэ состоялось подписание соглашения между главным управлением МЧС России по Бурятии и Буддийской традиционной Сангхой России в области предупреждения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий
Вот уже в течение ряда лет управление плотно сотрудничает с Буддийской традиционной Сангхой России. Это взаимодействие проявляется в разных обстоятельствах, в том числе связанных с преодолением сложных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, профилактической работой, морально-психологической помощью пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, привлечении добровольных пожарных команд.
- Сегодня назрела необходимость пересмотра заключенного ранее Соглашения, дополнения его вопросами профилактики и повышения практической значимости. С учетом непререкаемого авторитета Буддийской Сангхи, того количества людей, посещающих традиционные праздники и дацаны, надеемся, что подписание Соглашения принесет практические плоды. 2018-й объявлен Годом культуры безопасности в системе МЧС, безусловно, такое сотрудничество усилит профилактическую и просветительскую работу, - отметил начальник главного управления Александр Марков. - В рамках Соглашения мы готовы оказать помощь от министерства – консультативную, методическую, материальную, в виде техники, средств пожаротушения. С радостью готовы к сотрудничеству и совместной работе.
- Учитывая опыт прошлых лет, вместе с МЧС мы дополняем соглашение, чтобы предотвращать трагедии и несчастные случаи. Большинство дацанов находятся в сельской местности, зачастую на окраине деревень, и наши ламы, можно сказать, принимают первый удар на себя, - подчеркнул Дид Хамбо лама Сангхи Дагба Очиров. – Во время служб в дацанах мы будем проводить среди верующих беседы и консультации по безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, по их предупреждению. Подписание Соглашения обязывает быть начеку, своей подписью и печатью мы берем на себя ответственность.
Буддийские готовы оказывать духовную помощь и поддержку пострадавшим и членам их семей. Также планируется, что Сангха будет получать от главного управления информацию о происходящих чрезвычайных ситуациях, что позволит им оперативно принимать решения о необходимости выезда волонтеров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
МЧС и Буддийская Сангха России подписали соглашение о сотрудничестве
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