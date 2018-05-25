Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о взаимодействии с Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озера Байкал»
Согласно документу правительство Бурятии и фонд будут сотрудничать по вопросам охраны озера Байкал и развития Байкальской природной территории.
Как пояснили в министерстве природных ресурсов РБ, фонд планирует реализовать на территории республики ряд проектов по сохранению уникальной экологической системы озера. Так, в ближайшее время специалисты намерены провести учет численности редких птиц в Алтачейском природном заказнике Мухоршибирского района. В свою очередь, правительство Бурятии будет оказывать Фонду всяческую поддержку.
Соглашение было подписано на дискуссионной сессии стенда Лаборатории некоммерческих организации Петербургского форума, посвященной инициативам некоммерческих организации по сохранению озера Байкал. В ходе сессии обсуждалось, как НКО могут содействовать реализации естественнонаучных, гуманитарных проектов, которые направлены на сохранение и развитие Байкальской природной территории и озера Байкал, какие инструменты поддержки третий сектор может предложить органам государственной власти и бизнесу. Отдельно была затронута тема развития благотворительности в экологии.
Добавим, в начале мая руководство Фонда обратилось в адрес главы Бурятии с просьбой рассмотреть возможность участия в дискуссионной сессии стенда Лаборатории НКО на Петербургском международном экономическом форуме. Алексей Цыденов, в свою очередь, выступил с инициативой подписания соответствующего соглашения, сообщает пресс-служба правительства РБ.
В Бурятии проведут учёт численности редких птиц в заказнике
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