А в июне он будет курсировать только полдня
С 23 июня и до 30 августа автобус, курсирующий по маршруту № 9 в Улан-Удэ, приостановит свою работу. Он ходит от СНТ «Профсоюзник» до остановки «Бурятгаз» и перевозит преимущественно школьников.
До 23-го числа автобус будет работать по полдня – до 14:30, поскольку при местной СОШ № 8 с 29 мая открывается летняя площадка для детей, куда они смогут добираться на общественном транспорте.
С расписанием движения муниципальных автобусов (МУП «Городские маршруты») можно ознакомиться на официальном сайте предприятия autobus03.ru или уточнить её по телефону 8 (3012) 44-72-10. А время движения и местоположение транспорта предлагают отслеживать в мобильном приложении «Умный транспорт», по 2ГИС либо на интернет-портале its03.ru.
Для оперативного решения вопросов, связанных с транспортном обслуживанием, работает специальная горячая линия 45-45-53. Звонки там принимают ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.
В Улан-Удэ муниципальный автобус отправят на летние каникулы
Общество, Фото:
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