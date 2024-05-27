В Улан-Удэ муниципальный автобус отправят на летние каникулы

А в июне он будет курсировать только полдня



С 23 июня и до 30 августа автобус, курсирующий по маршруту № 9 в Улан-Удэ, приостановит свою работу. Он ходит от СНТ «Профсоюзник» до остановки «Бурятгаз» и перевозит преимущественно школьников.



До 23-го числа автобус будет работать по полдня – до 14:30, поскольку при местной СОШ № 8 с 29 мая открывается летняя площадка для детей, куда они смогут добираться на общественном транспорте.



С расписанием движения муниципальных автобусов (МУП «Городские маршруты») можно ознакомиться на официальном сайте предприятия autobus03.ru или уточнить её по телефону 8 (3012) 44-72-10. А время движения и местоположение транспорта предлагают отслеживать в мобильном приложении «Умный транспорт», по 2ГИС либо на интернет-портале its03.ru.



Для оперативного решения вопросов, связанных с транспортном обслуживанием, работает специальная горячая линия 45-45-53. Звонки там принимают ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.



