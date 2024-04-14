Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием

У Норжит Содномовны Цыреновой 5 детей, 13 внуков и 11 правнуков
Жительницу Закаменского района Бурятии Норжит Содномовну Цыренову поздравили с 90-летием.
Ей вручили благодарственные письма от главы Закаменского района, Совета депутатов района, социальной защиты населения.
Норжит Содномовна родилась 12 апреля 1934 года в улусе Дархинтуй Закаменского района. Выросла в Дархинтуе, в 10 лет пошла в школу и закончила 4 класса Дархинтуйской начальной школы. С 1947 года в 13 лет пошла работать, лес возила в Закаменск.
Воспитала 5 детей, имеет 13 внуков и 11 правнуков.
Ветеран труда. Награждена многочисленными наградами, сообщает администрация Закаменского района Бурятии.
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