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Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием

Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:Администрация Закаменского района
У Норжит Содномовны Цыреновой 5 детей, 13 внуков и 11 правнуков

Жительницу Закаменского района Бурятии Норжит Содномовну Цыренову поздравили с 90-летием.

Ей вручили благодарственные письма от главы Закаменского района, Совета депутатов района, социальной защиты населения.

Норжит Содномовна родилась 12 апреля 1934 года в улусе Дархинтуй Закаменского района. Выросла в Дархинтуе, в 10 лет пошла в школу и закончила 4 класса Дархинтуйской начальной школы. С 1947 года в 13 лет пошла работать, лес возила в Закаменск.

Воспитала 5 детей, имеет 13 внуков и 11 правнуков.

Ветеран труда. Награждена многочисленными наградами, сообщает администрация Закаменского района Бурятии.

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