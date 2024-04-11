В Улан-Удэ начали обработку общественных территорий против клещей

Её завершат 26 апреля

В Улан-Удэ специалисты обработают от клещей 43 городских сквера, острова Комсомольский и Богородский, набережную рек Уда и Селенга, футбольное поле на Верхней Березовке, экологическую тропу от лыжной базы «Снежинка» до Этнографического музея. Кроме того, защитят места массового отдыха в окрестностях ипподрома.

Комитет городского хозяйства (КГХ) сообщил даты обработки этих территорий:

- Советский район: 8 апреля - 12 апреля;

- Октябрьский район: 15 апреля -19 апреля;

- Железнодорожный район: 22 апреля - 26 апреля.

Меры по защите от клещей примут и на городских кладбищах. Обработка включена в комплекс работ по подготовке к Радонице.

«В период проведения работ находиться на обрабатываемых территориях запрещено, - предупредили в КГХ. - Жителей и гостей города просим отнестись с пониманием к необходимости противоклещевой обработки. Это делается для вашей безопасности!».