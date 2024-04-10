В Улан-Удэ ушёл из жизни 97-летний ветеран Великой Отечественной

Фёдор Леонтьевич Плюснин более 40 лет проработал главным бухгалтером
На прошлой неделе в последний путь на 98-м году жизни проводили Фёдора Леонтьевича Плюснина, участника Великой Отечественной войны, сообщили в администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.
Фёдора Леонтьевича призвали в ряды Красной Армии в 1943 году. Он служил в Забайкальском военном округе. В августе 1945 года воевал против милитаристской Японии, участвовал в освобождении Маньчжурии.
После окончания войны продолжил военную службу, последним местом службы был Дальний Китай, 121-й авиационно-технический полк.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота». Получил благодарность от Иосифа Сталина «За форсирование горного хребта Хинган» на северо-востоке Китая и на востоке Монголии.
После демобилизации Фёдор Леонтьевич проработал более 40 лет главным бухгалтером в учебном хозяйстве зооветеринарного института.
- Родные, коллектив преподавателей, сотрудников и студентов запомнили Фёдора Леонтьевича скромным, добрым, справедливым коллегой, отцом и любящим дедушкой, - отметили в районной администрации.
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