В Улан-Удэ осуждённые сыграли в настольный теннис





В улан-удэнской колонии-поселении №3 состоялся турнир по настольному теннису.- Несмотря на небольшое количество участников, турнир прошёл в напряжённой борьбе за призовые места. По итогам победителей соревнования наградили почётными грамотами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.По словам заместителя начальника учреждения Алексея Кулакова, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий является значимой частью воспитательного процесса, а прошедший турнир направлен на развитие мотивации и улучшение морально-психологической обстановки среди осуждённых.