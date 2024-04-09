В Улан-Удэ осуждённые сыграли в настольный теннис

Победителей наградили грамотами
В улан-удэнской колонии-поселении №3 состоялся турнир по настольному теннису.
- Несмотря на небольшое количество участников, турнир прошёл в напряжённой борьбе за призовые места. По итогам победителей соревнования наградили почётными грамотами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По словам заместителя начальника учреждения Алексея Кулакова, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий является значимой частью воспитательного процесса, а прошедший турнир направлен на развитие мотивации и улучшение морально-психологической обстановки среди осуждённых.
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