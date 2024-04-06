Роспотребнадзор Бурятии с профвизитом наведался в караоке и ночной клуб

Общество, Фото: Управление Роспотребнадзора по РБ

Сотрудникам предприятий общественного питания напомнили санитарные требования



Сотрудники управления Роспотребнадзора Бурятии провели профилактический визит в отношении предприятий общественного питания города Улан-Удэ – караоке-клуба «Челентано» и ночного клуба Z Club.



- В ходе мероприятия были разъяснены требования санитарного законодательства, технических регламентов к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, безопасности поступающего на предприятия сырья, отмечены необходимость прохождения персоналом медицинских осмотров, недопущение к работе сотрудников с признаками инфекционных заболеваний и др., - сообщает пресс-служба управления.



Визиты в отношении предприятий проводятся в рамках профилактики рисков причинения вреда жизни и здоровью потребителей. Основная цель проведения – стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, и, как следствие, снижение на них административной нагрузки. Мероприятие проходит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путём использования видео-конференц-связи.



Предприниматель вправе самостоятельно обратиться в управление с заявлением о проведении в отношении его профвизита. Для этого достаточно позвонить в Роспотребнадзор.

