05 апреля

04 апреля

Популярное

Улан-удэнец сыграл главаря корейской банды в сериале на ТНТ

Улан-удэнец сыграл главаря корейской банды в сериале на ТНТ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дмитрий Будашкаев снялся в новом экшн-сериале

8 апреля на телеканале ТНТ состоится телепремьера комедийного экшн-сериала «Красный 5» (18+) режиссёра Евгения Шелякина. «Красный 5» – это и пародия на популярные комедии о спецагентах, и мощный экшн с множеством сложных постановочных трюков.

Одну из ролей в сериале сыграл актёр, сценарист и продюсер из Улан-Удэ Дмитрий Будашкаев. В своё время он занимался проектом «Прожекторперисхилтон» (12+) и сериалом «Евгенич» (16+). Сейчас Дмитрий работает в компании Good Story Media, пишет сценарии к сериалам ТНТ и онлайн-кинотеатра PREMIER.

Будашкаев – автор и креативный продюсер проекта «Купцы и дети» (16+), премьера которого ожидается на ТНТ в этом году.

В сериале «Красный 5» Дмитрий сыграет главаря корейской банды.

Его коллегами по проекту станут Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Юлия Зимина, Александр Яцко, Леонид Тимцуник, Игорь Хрипунов и Леонид Бичевин.

Главный герой сериала – спецагент Бекешев: он страдает крайней подозрительностью, не доверяет даже соседскому ребенку и превращает свою квартиру в крепость с хитро устроенными ловушками. Но для Бабули, эпатажного хакера, эти ловушки – как детские загадки, поэтому он без труда проникает в квартиру агента. Не просто так: бывший начальник Бекешева Анатолич предлагает им самое сложное задание по поимке сбежавших из засекреченной «холодной тюрьмы» КГБ преступников с суперспособностями…

сериал телевидение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье вернулись хищные птицы
В Забайкалье вернулись хищные птицы
Общество, 05.04.2024
Пернатые сразу сели на гнёзда
На севере Бурятии отремонтируют дорогу к селу Багдарин
На севере Бурятии отремонтируют дорогу к селу Багдарин
Общество, 05.04.2024
Ремонт проведут в Баунтовском эвенкийском районе
Жители Бурятии выиграли номинации туристического конкурса
Жители Бурятии выиграли номинации туристического конкурса
Общество, 05.04.2024
Отмечены были проекты как взрослых, так и юных участников
На юге Бурятии готовятся к ремонту дороги между сёлами
На юге Бурятии готовятся к ремонту дороги между сёлами
Общество, 05.04.2024
Работы на объекте завершат в начале осени 2025 года
В Улан-Удэ эвакуировали дом для инвалидов-колясочников
В Улан-Удэ эвакуировали дом для инвалидов-колясочников
Общество, 05.04.2024
Прошли учения по эвакуации маломобильных граждан
Борица из Бурятии выиграла первенство России
Борица из Бурятии выиграла первенство России
Общество, 05.04.2024
Она завоевала золотую медаль в весовой категории 57 кг
В Улан-Удэ выбрали учителя года
В Улан-Удэ выбрали учителя года
Общество, 05.04.2024
Им стала учительница истории и обществознания
Над Улан-Удэ опять разлетались самолёты
Над Улан-Удэ опять разлетались самолёты
Общество, 05.04.2024
Они весь день кружат над городом
Через Бурятию в Забайкалье везли «троянского коня»
Через Бурятию в Забайкалье везли «троянского коня»
Общество, 05.04.2024
Автомобиль с ним направлялся из региона, где свирепствует ЗУД
В Бурятии за нарушение срока пребывания оштрафовали гражданина Азербайджана
В Бурятии за нарушение срока пребывания оштрафовали гражданина Азербайджана
Общество, 05.04.2024
Нашлось несколько весомых поводов, чтобы не выдворять иностранца
В Бурятии руководитель госучреждения поувольнял сотрудников из личной неприязни
В Бурятии руководитель госучреждения поувольнял сотрудников из личной неприязни
Общество, 05.04.2024
Эта история даже дошла до прокуратуры и трудинспекции
В Улан-Удэ дали объяснение массовой обрезке деревьев и кустарников
В Улан-Удэ дали объяснение массовой обрезке деревьев и кустарников
Общество, 05.04.2024
В мэрии заявили, что она жизненно необходима

Жителям Бурятии запретят ходить в лес
Жителям Бурятии запретят ходить в лес
Общество, 05.04.2024
Особый противопожарный режим введут 8 апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^