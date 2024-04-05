Дмитрий Будашкаев снялся в новом экшн-сериале
8 апреля на телеканале ТНТ состоится телепремьера комедийного экшн-сериала «Красный 5» (18+) режиссёра Евгения Шелякина. «Красный 5» – это и пародия на популярные комедии о спецагентах, и мощный экшн с множеством сложных постановочных трюков.
Одну из ролей в сериале сыграл актёр, сценарист и продюсер из Улан-Удэ Дмитрий Будашкаев. В своё время он занимался проектом «Прожекторперисхилтон» (12+) и сериалом «Евгенич» (16+). Сейчас Дмитрий работает в компании Good Story Media, пишет сценарии к сериалам ТНТ и онлайн-кинотеатра PREMIER.
Будашкаев – автор и креативный продюсер проекта «Купцы и дети» (16+), премьера которого ожидается на ТНТ в этом году.
В сериале «Красный 5» Дмитрий сыграет главаря корейской банды.
Его коллегами по проекту станут Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Юлия Зимина, Александр Яцко, Леонид Тимцуник, Игорь Хрипунов и Леонид Бичевин.
Главный герой сериала – спецагент Бекешев: он страдает крайней подозрительностью, не доверяет даже соседскому ребенку и превращает свою квартиру в крепость с хитро устроенными ловушками. Но для Бабули, эпатажного хакера, эти ловушки – как детские загадки, поэтому он без труда проникает в квартиру агента. Не просто так: бывший начальник Бекешева Анатолич предлагает им самое сложное задание по поимке сбежавших из засекреченной «холодной тюрьмы» КГБ преступников с суперспособностями…
Улан-удэнец сыграл главаря корейской банды в сериале на ТНТ
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