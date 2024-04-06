Днём в регионе плюсовая температура
В субботу, 6 апреля, в Бурятии сохранится местами ветреная с осадками погода. На перевалах дорог гололедица, накаты.
По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня в республике местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура днём +5,+10, по юго-западу и югу +11,+16, по северной половине местами -2,-7.
В Улан-Удэ небольшие смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Днём 7-9 градусов тепла.
В Бурятии сохранится ветреная и дождливая погода
Общество, Фото:
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