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В Бурятии сохранится ветреная и дождливая погода

В Бурятии сохранится ветреная и дождливая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём в регионе плюсовая температура

В субботу, 6 апреля, в Бурятии сохранится местами ветреная с осадками погода. На перевалах дорог гололедица, накаты.

По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня в республике местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура днём +5,+10, по юго-западу и югу +11,+16, по северной половине местами -2,-7.

В Улан-Удэ небольшие смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Днём 7-9 градусов тепла.




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