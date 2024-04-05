В Улан-Удэ выбрали учителя года

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Им стала учительница истории и обществознания



Учитель истории и обществознания гимназии №14 Надежда Двойнишникова победила в конкурсе «Учитель года-2024» в Улан-Удэ. Финал состоялся вчера, 4 апреля, в городском дворце детского юношеского творчества. 12 педагогов из разных школ города боролись за победу. Во время конкурса они провели открытые уроки и показали своё педагогическое мастерство.



Как сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ, и. о. мэра Николай Намсараев вручил дипломы призёрам конкурса. По итогам всех конкурсных испытаний гран-при взяла Надежда Двойнишникова, учитель истории и обществознания гимназии №14.



Первое место заняла Анна Тибакумова, учитель начальных классов школа №8, второе – Екатерина Рубцова, учитель русского языка и литературы гимназии № 59, третье – Елена Храмкова, учитель начальных классов лицея №27. Все участники конкурса получили благодарственные письма, дипломы.



– Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А вдвойне плох тот, кто боится. К участию в этом конкурсе я шла, наверное, больше 20 лет. Сначала мне казалось, что я слишком молода, неопытна, а потом наоборот, что этот конкурс удел юных и дерзких, а я уже не такая, – поделилась Надежда Двойнишникова, поблагодарив всех, кто поддерживал её на конкурсе: семью, коллег, друзей и своих любимых учеников.



Конкурс «Учитель года» проводится более 30 лет. Стаж работы нынешних участников – от 4 до 20 лет.



