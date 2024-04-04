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В Бурятии для театра кукол выберут талисман

В Бурятии для театра кукол выберут талисман
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Объявлен конкурс на создание талисмана для «Ульгэра»

В Бурятии стартовал приём конкурсных работ на создание талисмана театра кукол «Ульгэр». Победитель получит 10000 рублей и годовой абонемент на посещение спектаклей театра.

По словам Эрдэни Жалцанова, художественного руководителя «Ульгэра», конкурс организован для всех тех, кто хочет проявить свои художественные способности и стать частью истории театра кукол. Образом может стать любой предмет, природное или научное явление, животное, существующий или вымышленный персонаж, воплощающий идею принадлежности к театру. Также важным элементом творческого проекта является отражение национальных и культурных особенностей региона.

Конкурс проводится в три этапа. Заявки принимаются по 20 мая на электронную почту: teatrulger@mail.ru с пометкой «ТАЛИСМАН. 2024 г.». Отбор конкурсных работ пройдёт с 20 мая по 27 мая. Итоги конкурса подведут 30 мая, тогда же состоится награждение победителя.

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