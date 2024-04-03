Бурятский кожвендиспансер возглавил новый главврач

Общество, Фото: страница Евгении Лудуповой

Прежний бессменный руководитель покинул пост в конце прошлого года



Новым главным врачом республиканского кожно-венерологического диспансера назначен Эрдэни Батуев. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



- Сегодня на общей планёрке представила нового главного врача республиканского кожно-венерологического диспансера, назначенного по итогам проведенного минздравом Бурятии конкурса, Эрдэни Дугаровича Батуева, - написала она в своём Telegram-канале.



Эрдэни Батуев выпускник Читинской государственной медицинский академии, окончил её в 1998 году. Окончил интернатуру по специальности «Дерматовенерология». Кроме того, он дипломированный юрист, выпускник Тюменского госуниверситета 2011 года.



Свой профессиональный путь начал в 1988 году с должности санитара Еравнинской центральной районной больницы. Эту больницу возглавлял с 2003 по 2012 год. Семь лет работал заместителем директором республиканского медицинского информационно-аналитического центра минздрава Бурятии. Также работал врачом-дерматовенерологом, заместителем главного врача республиканского кожно-венерологического диспансера.



Прежним главврачом учреждения был Николай Ермолаев. Он работал в диспансере с 1984 года: прошёл путь от врача, был заведующим стационарного подразделения, а 2002 году вступил в должность главного врача. Сложил свои полномочия в конце 2023 года.

