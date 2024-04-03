Прежний бессменный руководитель покинул пост в конце прошлого года
Новым главным врачом республиканского кожно-венерологического диспансера назначен Эрдэни Батуев. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- Сегодня на общей планёрке представила нового главного врача республиканского кожно-венерологического диспансера, назначенного по итогам проведенного минздравом Бурятии конкурса, Эрдэни Дугаровича Батуева, - написала она в своём Telegram-канале.
Эрдэни Батуев выпускник Читинской государственной медицинский академии, окончил её в 1998 году. Окончил интернатуру по специальности «Дерматовенерология». Кроме того, он дипломированный юрист, выпускник Тюменского госуниверситета 2011 года.
Свой профессиональный путь начал в 1988 году с должности санитара Еравнинской центральной районной больницы. Эту больницу возглавлял с 2003 по 2012 год. Семь лет работал заместителем директором республиканского медицинского информационно-аналитического центра минздрава Бурятии. Также работал врачом-дерматовенерологом, заместителем главного врача республиканского кожно-венерологического диспансера.
Прежним главврачом учреждения был Николай Ермолаев. Он работал в диспансере с 1984 года: прошёл путь от врача, был заведующим стационарного подразделения, а 2002 году вступил в должность главного врача. Сложил свои полномочия в конце 2023 года.
Бурятский кожвендиспансер возглавил новый главврач
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