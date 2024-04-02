Размер пособия зависит от доходов семьи
12 620 многодетных семей в Бурятии получают единое пособие. Об этом сообщили сегодня в республиканском отделении Социального фонда России.
Размер пособия зависит от доходов семьи и равняется 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В 2024 году в Бурятии выплаты на детей составляют 8 443, 12 664 или 16 886 рублей.
Многодетным семьям единое пособие назначается с учётом некоторых особенностей. Один из родителей на протяжении всего расчётного периода, который составляет 12 месяцев, может не иметь доход. В этом случае отсутствие доходов не станет причиной для отказа. Притом второй родитель должен иметь доходы или уважительную причину их отсутствия.
Кроме того, многодетная семья может иметь в собственности две машины, два мотоцикла и два гаража одновременно. При этом в составе недвижимого имущества не учитываются объекты, предоставленные семье в рамках соцподдержки или полностью оплаченные за её счёт.
Перед подачей заявления на единое пособие статус многодетной семьи должен быть официально оформлен в органах соцзащиты.
Единое пособие назначается сроком на 12 месяцев. Чтобы получать пособие на новый срок, нужно подать заявление повторно. По истечении срока выплат в апреле 2024 года новое заявление можно подать как в апреле, так и мае.
При подаче заявления в апреле 2024 года расчётный период будет с марта 2023 по февраль 2024 года, а при подаче заявления в мае — с апреля 2023 по март 2024 года.
В Бурятии сообщили, сколько многодетных семей получают единое пособие
Общество, Фото:
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