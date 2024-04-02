Блогеры отправились в сложнейшее автопутешествие по БАМу

Они «раскатают» маршрут для туристов

Команда блогеров отправилась в автопутешествие по Байкало-Амурской магистрали от Тайшета до Советской Гавани. Планируется преодолеть маршрут протяжённостью более 4,3 тысячи километров. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

В ходе поездки по автодороге-дублёру БАМа путешественники собираются изучить маршрут, культурные, природные и промышленные достопримечательности. Участники экспедиции внесут в специальный чек-лист свои впечатления и путевые заметки, а также оценят доступность и оснащенность туристской инфраструктуры. По итогам экспедиции сформируется полноценный маршрут с пояснениями от опытных путешественников.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», о путешествии будет снят многосерийный фильм.

- Наша цель - раскатать маршрут, собрать ключевые рекомендации для его развития, - объяснил Алексей Жирухин, участник экспедиции «БАМ Туристический». - И безусловно мы сами хотим почувствовать и прочувствовать эти места, разнообразие природы. Кроме того, интересно лично увидеть города, которые сейчас обновляются в рамках дальневосточных мастер-планов – что появилось нового, что в планах на будущее, а также пообщаться с людьми.

Как писал «Байкал-Daily», в Бурятии на БАМе в рамках мастер-плана обновляется город Северобайкальск.

Экспедиция реализуется в рамках одноимённого проекта «БАМ туристический», который стартовал по итогам подписания на ВЭФ меморандума о взаимодействии в развитии туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали. В проекте при поддержке Минвостокразвития России и КРДВ участвуют Амурская область, Забайкальский край, Иркутская область, Хабаровский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия). Проект «БАМ туристический» вошел в топ-1000 федерального конкурса «Сильные идеи для нового времени».В 2024 году легендарной магистрали исполняется 50 лет.