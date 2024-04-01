В Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятии по волейболу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Победителями стали спортсмены БГУ



В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по волейболу среди мужских команд. Турнир был посвящён Году семьи.



- На площадке собрались сильнейшие команды Бурятии. Спортсмены показали красивые, зрелищные игры. Все команды бились за победу до конца, некоторые игры разыграли все 5 партий и шли ровно по очкам, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



По результатам игр победила команда Бурятского госуниверситета. «Серебро» завоевала команда «Автолидер». Третье место выиграла команда «Динамо».



Также участники турнира получили почётные титулы:

- «Лучший игрок» - Аюр Намжилов (БГУ);

- «Лучший нападающий» - Александр Седунов (БГУ);

- «Лучший связующий» - Анатолий Манзаров («Автолидер»);

- «Лучший блокирующий» - Артём Вишняков («Динамо»);

- «Лучший защитник (либеро)» - Роман Бадмаев («Баргузин»).



Спецприз от Я.Н. Намсараевой выиграл Григорий Тимофеев.

