Победителями стали спортсмены БГУ
В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по волейболу среди мужских команд. Турнир был посвящён Году семьи.
- На площадке собрались сильнейшие команды Бурятии. Спортсмены показали красивые, зрелищные игры. Все команды бились за победу до конца, некоторые игры разыграли все 5 партий и шли ровно по очкам, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
По результатам игр победила команда Бурятского госуниверситета. «Серебро» завоевала команда «Автолидер». Третье место выиграла команда «Динамо».
Также участники турнира получили почётные титулы:
- «Лучший игрок» - Аюр Намжилов (БГУ);
- «Лучший нападающий» - Александр Седунов (БГУ);
- «Лучший связующий» - Анатолий Манзаров («Автолидер»);
- «Лучший блокирующий» - Артём Вишняков («Динамо»);
- «Лучший защитник (либеро)» - Роман Бадмаев («Баргузин»).
Спецприз от Я.Н. Намсараевой выиграл Григорий Тимофеев.
В Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятии по волейболу
Общество, Фото:
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