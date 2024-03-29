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В Бурятии отремонтируют 100 км дорог в районах и Улан-Удэ

В Бурятии отремонтируют 100 км дорог в районах и Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Контрактация объектов дорожного нацпроекта в этом году выполнена на 100%

В Бурятии в этом году строительно-монтажные работы запланированы на 50 дорожных объектах. Планируется привести в нормативное состояние около 100 км автодорог на региональной сети и Улан-Удэнской городской агломерации. На сегодняшний день на все объекты заключены договора, сообщили в министерстве транспорта РБ.

На региональной сети дорожные работы будут вестись на 30 объектах. Часть из них, переходящие с прошлого года. Так, например, продолжится капитальный ремонт трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита на участках км 16-26, км 200-234, км 357-387, а также начнутся работы на новом – км 438-448 в Баунтовском районе. Второй этап работ стартует и на дороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией км 260-272. Этот участок введут в эксплуатацию уже в этом году. Приступят к ремонту и на соседнем участке км 250-260 этой дороги.

- Объём финансирования, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2024 году, составляет более 4,6 млрд рублей. На сегодняшний день 100% объектов законтрактовано, – заявил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

На местной сети Улан-Удэнской городской агломерации в 2024 году по дорожному нацпроекту запланированы работы на 20 объектах. Например, в столице Бурятии завершится начатый в прошлом году ремонт проспекта 50-летия Октября (от ул. Цивилева до ул. Комсомольская), улицы Октябрьской. В Иволгинском районе приступят к работам на улице Центральной в Верхней Иволге. В Заиграево продолжат ремонт улицы Серова. В селе Тарбагатай запланирован ремонт четырёх улиц.

Бурятия дорожный ремонт дороги

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