27 марта

26 марта

Популярное

В Забайкалье вводят особый противопожарный режим

В Забайкалье вводят особый противопожарный режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановление подписал губернатор

Особый противопожарный режим (ОПР) вводится в Забайкальском крае с 28 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов.

С завтрашнего дня особый противопожарный режим будет действовать на 25 административных территориях региона, включая районы Агинского Бурятского округа и Читу.

С 5 апреля ОПР устанавливается в Сретенском, Красночикойском, Балейском, Газимуро-Заводском, Тунгокоченском, Шелопугинском районах.

Традиционно чуть позже, в этом году с 20 апреля ОПР введут в северных районах – Тунгиро-Олёкминском, Каларском, Могочинском.

Пока пожароопасный сезон открыт на территории 12 лесничеств региона.
особый противопожарный режим

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина в Улан-Удэ открылся оперой «Князь Игорь»
Фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина в Улан-Удэ открылся оперой «Князь Игорь»
Общество, 27.03.2024
На сцену вышли звёзды оперного искусства бурятской и российской сцены

В Улан-Удэ стартовало благоустройство парка «Мемориал Победы»
В Улан-Удэ стартовало благоустройство парка «Мемориал Победы»
Общество, 27.03.2024
Строители начали рыть котлован для обустройства фундамента амфитеатра
В Забайкалье вводят особый противопожарный режим
В Забайкалье вводят особый противопожарный режим
Общество, 27.03.2024
Постановление подписал губернатор
На Шишковке в Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
На Шишковке в Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
Общество, 27.03.2024
В том числе проверят домашних собак
В Улан-Удэ двух подростков выпроводили из компьютерного клуба
В Улан-Удэ двух подростков выпроводили из компьютерного клуба
Общество, 27.03.2024
Они находились там после комендантского часа
Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии финики, абрикосы и муку
Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии финики, абрикосы и муку
Общество, 27.03.2024
У иностранцев не было фитосанитарных сертификатов
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество, 27.03.2024
В ночь на пятницу запланированы ремонтные работы
В Улан-Удэ злостный алиментщик лишился свободы
В Улан-Удэ злостный алиментщик лишился свободы
Общество, 27.03.2024
Мужчина задолжал своим детям более миллиона рублей
Образовательное учреждение в Бурятии уличили в «дроблении» закупки
Образовательное учреждение в Бурятии уличили в «дроблении» закупки
Общество, 27.03.2024
Виновного сотрудника привлекли к административной ответственности
В Бурятии начали вводить запреты на жарку шашлыков
В Бурятии начали вводить запреты на жарку шашлыков
Общество, 27.03.2024
Распоряжение подписали власти одного из районов
В Иволгинском районе Бурятии стартуют дорожные работы
В Иволгинском районе Бурятии стартуют дорожные работы
Общество, 27.03.2024
В селе Верхняя Иволга отремонтируют улицу Центральная
На улице Бабушкина в Улан-Удэ останавливали движение трамваи
На улице Бабушкина в Улан-Удэ останавливали движение трамваи
Общество, 27.03.2024
Пассажирам пришлось продолжать путь пешком

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^