В Забайкалье вводят особый противопожарный режим

Постановление подписал губернатор



Особый противопожарный режим (ОПР) вводится в Забайкальском крае с 28 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов.



С завтрашнего дня особый противопожарный режим будет действовать на 25 административных территориях региона, включая районы Агинского Бурятского округа и Читу.



С 5 апреля ОПР устанавливается в Сретенском, Красночикойском, Балейском, Газимуро-Заводском, Тунгокоченском, Шелопугинском районах.



Традиционно чуть позже, в этом году с 20 апреля ОПР введут в северных районах – Тунгиро-Олёкминском, Каларском, Могочинском.



Пока пожароопасный сезон открыт на территории 12 лесничеств региона.

