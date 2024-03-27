Постановление подписал губернатор
Особый противопожарный режим (ОПР) вводится в Забайкальском крае с 28 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов.
С завтрашнего дня особый противопожарный режим будет действовать на 25 административных территориях региона, включая районы Агинского Бурятского округа и Читу.
С 5 апреля ОПР устанавливается в Сретенском, Красночикойском, Балейском, Газимуро-Заводском, Тунгокоченском, Шелопугинском районах.
Традиционно чуть позже, в этом году с 20 апреля ОПР введут в северных районах – Тунгиро-Олёкминском, Каларском, Могочинском.
Пока пожароопасный сезон открыт на территории 12 лесничеств региона.
В Забайкалье вводят особый противопожарный режим
Общество, Фото:
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