В Бурятии взяли на особый контроль строительство проблемной поликлиники

Там зафиксировано отставание от графика
Прокуратура Еравнинского района взяла на контроль завершение строительства поликлиники в селе Сосново-Озёрское. В ходе недавней проверки выявили отставание от графика.
«В нарушение условий контракта строительная организация допустила отставание от сроков выполнения работ по теплоизоляции и стяжке полов, установке наружной канализации», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района внёс подрядчику представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Завершение строительства поликлиники находится на контроле прокуратуры.
Строить поликлинику в селе Сосново-Озёрское начали в мае 2023 года. Торги на строительство выиграло ООО «Витим», которое позже прогремело в связи с уголовным делом по строительству школы в том же селе. Подрядчик не только сорвал сроки, но и использовал бетон не того класса и прочности. Следователи установили, что если бы школа была возведена в таком виде, она могла бы обрушиться во время учебного процесса. Осенью 2023 года руководителя «Витима» задержали, на него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особом крупном размере.
Соответственно, завершить строительство поликлиники стройорганизация также не смогла. За весь период рабочие смогли только возвести фундамент до перекрытия на отметке ноль.
В сентябре 2023-го был заключен контракт на достройку с новой фирмой. Тогда начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов подчёркивал, что новому подрядчику «предстоит в короткие сроки достроить объект».
В здании новой поликлиники расположатся рентгенологический, хирургический, стоматологический, терапевтический, клинико-диагностический, фтизиатрический блоки, кабинеты для узких специалистов, серологическая лаборатория и административный корпус.
На строительство выделено более 104 млн рублей.
Старая районная поликлиника с 2000 года работает в бывшем здании комбината бытового обслуживания, которое не соответствует санитарным требованиям. А детская консультация, стоматология, бактериологическая и фтизиатрическая службы расположены в других помещениях.
В Бурятии взяли на особый контроль строительство проблемной поликлиники
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