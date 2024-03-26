В Бурятии ветерану войны исполнилось 100 лет

Юбиляр принимала участие в войне с Японией



23 марта в Прибайкальском районе Бурятии отпраздновала столетний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Галина Дмитриевна Педынина. В настоящее время именинница проживает в селе Горячинск.



Галина Дмитриевна родилась 23 марта 1924 года в селе Красноярово Иволгинского района. Свою трудовую деятельность юбиляр начала в 1942 году на Улан-Удэнском судоремонтном заводе. В 1943 году была зачислена в войсковую часть и приняла участие в войне с Японией. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», а также орденом Великой Отечественной войны второй степени.



После окончания службы работала в военкомате в городе Улан-Удэ, сообщает паблик «Прибайкалье-инфо.24/7».

