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В Бурятии ветерану войны исполнилось 100 лет

В Бурятии ветерану войны исполнилось 100 лет
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Юбиляр принимала участие в войне с Японией

23 марта в Прибайкальском районе Бурятии отпраздновала столетний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Галина Дмитриевна Педынина. В настоящее время именинница проживает в селе Горячинск.

Галина Дмитриевна родилась 23 марта 1924 года в селе Красноярово Иволгинского района. Свою трудовую деятельность юбиляр начала в 1942 году на Улан-Удэнском судоремонтном заводе. В 1943 году была зачислена в войсковую часть и приняла участие в войне с Японией. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», а также орденом Великой Отечественной войны второй степени.

После окончания службы работала в военкомате в городе Улан-Удэ, сообщает паблик «Прибайкалье-инфо.24/7».
Бурятия Прибайкальский район юбилей долгожитель

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