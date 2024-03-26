Также она отправится на общественно полезные работы
47-летняя жительница села Петропавловка Джидинского района Бурятии предстала перед судом за повторную пьяную езду.
- Женщина была в июне 2022 года привлечена к административной ответственности за управление автомашиной в состоянии опьянения. Не сделала должных выводов, в сентябре 2023 года она вновь села за руль после употребления спиртного, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
На этот раз на водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Джидинский районный суд назначил виновной 180 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года.
Автомобиль «Тойота Ипсум», за рулём которого совершено преступление, конфискован в доход государства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале у жителя Улан-Удэ за повторное нетрезвое вождение в доход государства конфисковали кроссовер BMW стоимостью 7,5 млн рублей.
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Ипсум» из-за пьяной езды
Общество, Фото:
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