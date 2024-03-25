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Стрелки Бурятии успешно выступили на этапе кубка России

Стрелки Бурятии успешно выступили на этапе кубка России
Общество,  Фото:федерация пулевой стрельбы РБ
Спортсмены завоевали 14 призовых мест соревнований

В Улан-Удэ 22 марта завершился этап кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования были посвящены памяти первого олимпийца Бурятии Петра Николаева. В турнире приняли участие спортсмены из 13 регионов.

Сборную Бурятии на этапе представляли 32 спортсмена. Команда республики завоевала 14 призовых мест турнира.

Как сообщалось ранее, две медали в упражнении «МПП-60» выиграли Яна Енина («золото») и Елена Белановская («серебро»). По две награды в упражнениях «ПП-60. 10 метров» и «МПП 60» завоевали Александр Кондрашин (два «серебра») и Тамир Бадмаев (две «бронзы»). В упражнении «ПП-ПС» первое место заняли Яна Енина и Тамир Бадмаев, третье – Александр Кондрашин и Елена Белановская.

Также две медали у Бурятии в упражнении «МВ-3х20» (малокалиберная винтовка, три положения: лёжа, стоя, с колена. 20 выстрелов из каждого положения, 50 метров) у женщин. «Серебро» у Маргариты Гудеевой и «бронза» у Алины Наквасиной.

Победительницей в упражнении «МП 60» с дистанции 25 метров стала Яна Енина. Второе место в упражнении «ВП-60. 10 метров» у Маргариты Гудеевой. Также призёрами в упражнении «Малокалиберный пистолет 60 выстрелов, 25 метров» стали Арина Шулуева (второе место) и Арина Белобородова (третье место).

Бурятия спорт пулевая стрельба Кубок России

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