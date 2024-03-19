Стрелки Бурятии успешно выступают на этапе кубка России

Общество, Фото: федерация пулевой стрельбы РБ

Всероссийские соревнования проходят в столице республики



В Улан-Удэ с 15 по 23 марта проходит этап кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования посвящены памяти первого олимпийца Бурятии Петра Николаева.



На турнир, помимо хозяев соревнований, приехали спортсмены из 12 регионов: Амурской области, Иркутской области, Кемеровской области, Красноярского края, Московской области, Новосибирской области, Якутии, Сахалинской области, Томской области, Тюменской области, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа. Сборную Бурятии представляют 32 спортсмена.



- Старт во всероссийских соревнованиях – это один из трёх отборочных этапов на первенство России. Всего будут участвовать более 100 спортсменов от 14 лет и старше из 13 регионов России, - сообщили в федерации пулевой стрельбы РБ.



Уже стали известны победители и призёры нескольких дисциплин. Так, для Бурятии две медали в упражнении «МПП-60 (малокалиберный произвольный пистолет), 50 метров» выиграли Яна Енина, занявшая первое место, и Елена Белановская, ставшая второй.



- В этом упражнении ствол на пистолете длиннее, чем на других дистанциях, и удерживать прицельную линию сложнее. Но упражнение привычное, я давно его стреляю и поэтому трудностей не возникло, - рассказала Яна Енина.



Призёрами в упражнении «ПП-60. 10 метров» стали Александр Кондрашин («серебро») и Тамир Бадмаев («бронза»). Также они повторили свой успех в упражнении «МПП 60 (малокалиберный произвольный пистолет)». Александр Кондрашин вновь стал вторым, а Тамир Бадмаев – третьим.



В упражнении «ПП-ПС (пистолет пневматический, пара смешанная, 10 метров)» два призовых места у Бурятии. «Золото» взяли Яна Енина и Тамир Бадмаев, «бронзу» - Александр Кондрашин и Елена Белановская.



