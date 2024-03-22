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В Бурятии сегодня прохладно

В Бурятии сегодня прохладно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ожидается снег и сильный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 марта в республике облачно, в большинстве районов снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, по северу местами метели, заносы. Похолодает, местами ожидаются минусовые показатели - днём 0,+5, местами -3,-8.

В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём около нуля градусов.
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