Ожидается снег и сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 марта в республике облачно, в большинстве районов снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, по северу местами метели, заносы. Похолодает, местами ожидаются минусовые показатели - днём 0,+5, местами -3,-8.
В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём около нуля градусов.
В Бурятии сегодня прохладно
Общество, Фото:
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