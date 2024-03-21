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Девятимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили поездку на Байкал

Девятимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили поездку на Байкал
Общество, 
Юбилейным посетителем стал девятилетний мальчик

20 марта, через четыре с половиной месяца после открытия в Москве международной выставки-форума «Россия» (0+), число её посетителей превысило 9 млн человек. Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей. Он приехал на ВДНХ с родителями и младшей сестрой.

По необычному совпадению, семья родом из Бурятии, но сейчас они проживают в Москве. Глава семьи работает в IT-сфере.

Андрею как девятимиллионному посетителю выставки вручили сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

- У нас сегодня большое событие! Андрей, ты стал девятимиллионным посетителем. Наши большие друзья и партнёры ВЭБ. РФ дарят вашей дружной семье поездку на Байкал. Пусть это путешествие станет для тебя, твоих родителей и сестрёнки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах. Мы за вас очень рады! — поздравила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Путешествие на Байкал для юбилейного посетителя обещает быть насыщенным. В программе – экскурсия в хаски-парк, прогулка по экотропе и национальному парку в сопровождении опытных гидов.

- Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Этот подарок очень приятный и неожиданный, — рассказала мама Андрея.

Международная выставка-форум «Россия» проводится на ВДНХ по указу президента Владимира Путина. Она открылась в начале ноября и продлится до 8 июля 2024 года. Выставка представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с богатством и разнообразием регионов. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
выставка Байкал

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