В Бурятии соревновались боксёры 4 регионов

Общество, Фото: администрация Тарбагатайского района

В Нижнесаянтуйской школе прошёл открытый турнир по боксу



С 15 по 17 марта в Тарбагатайском районе Бурятии прошли региональные соревнования по боксу среди детей 9-16 лет памяти контр-адмирала Фёдора Павлова, уроженца посёлка Николаевский. В соревнованиях приняли участие команды из Забайкальского и Приморского краёв, Иркутской области, а также спортсмены из Тарбагатайского, Бичурского, Хоринского, Кижингинского, Прибайкальского, Тункинского, Иволгинского, Джидинского районов и города Улан-Удэ.



Как сообщает федерация бокса РБ, по итогам турнира первое общекомандное место занял Тарбагатайский район. Обладателями кубка второй степени стали команда из Иволгинского района. Третье общекомандное место заняли гости из Иркутска.



Кроме этого, в номинации «За самый красивый бой» награждены Эрдэни Б. (РМК) и Ламажап А. (Иволгинский район). Лучшим боксёром турнира среди юношей признан Санжи А. (Тарбагатайский район), а среди девушек - Александра Х. (Сотниково, Иволгинский район).



Обладателем кубка «За волю к победе» стал Элмар К. (СК «Ринг», Иркутская область). В номинации «За лучшую технику» награждён Роман Х. (СК «Барс», Владивосток). Лучшим тренером был признан Владимир Ханхабаев (Поселье, Иволгинский район).



