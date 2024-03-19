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В дацане Бурятии установят памятник признанию буддизма в России

В дацане Бурятии установят памятник признанию буддизма в России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он появится в Иволгинском дацане к юбилею института Пандито Хамбо-лам

В сентябре этого года в Бурятии будет отмечаться 260-летие института Пандито Хамбо-лам в России. Одним из ключевых мероприятий станет открытие на территории Иволгинского дацана памятника «Церемония признания буддизма в России».

Он будет установлен на средства гранта, обеспеченного источниками федерального и республиканского бюджетов. Общая сумма гранта на возведение памятника составляет 24,67 млн рублей, 20 млн из которых будет выделено из федерального бюджета, остальная сумма – из республиканского бюджета. Постановление и порядок предоставления в 2024 году гранта в виде субсидии Буддийской традиционной Сангхе России из республиканского бюджета уже утверждены.

- Предложение установить в Иволгинском дацане памятник к 260-летию института Пандито Хамбо-лам в России сделал Хамбо-лама Дамба Аюшеев в марте 2023 года на очередном заседании совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, - сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия буддизм Сангха памятник Хамбо лама

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