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В Бурятии отметили десятилетие воссоединения Крыма с Россией

В Бурятии отметили десятилетие воссоединения Крыма с Россией
Общество,  Фото:правительство РБ
В центре Улан-Удэ прошёл праздничный концерт

На театральной площади имени Линховоина в Улан-Удэ в честь десятилетия со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской федерацией прошёл фестиваль «Крымская весна». Отметить памятную дату собрались участники общественных организаций, патриотических движений, а также неравнодушные граждане.

Участников фестиваля приветствовал глава Бурятии.

- Бурятия, привет! Дорогие земляки, кто бы и как бы не пытался выступать против нашей страны, мы только сплачиваемся и становимся сильнее. Сегодня празднуется 10-летие воссоединения с Крымом. Десять лет, как в Украине произошёл кровавый переворот, захват власти нацистами и фашистами. Сегодня об этом уже можно говорить прямо. И тогда Крым попросился домой. Он не хотел на своей земле принимать фашизм и нацизм. Жители Крыма сделали свой выбор - на воссоединение с Россией. Десять лет - небольшой и немаленький срок. Но это уже новая эпоха, новое время и новая Россия. Я вас всех поздравляю! Поздравляю, что наша страна сильная, единая и непобедимая, - подчеркнул Алексей Цыденов.


На фестивале выступили общественники и известные артисты и коллективы Бурятии. В честь праздника прозвучали такие песни, как «Город-герой Севастополь мой», «Севастопольский вальс», «Песня о друге» из кинофильма «Путь к причалу» и «Вперёд, Россия», сообщает пресс-служба республиканского правительства.

18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля подписал указ о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

Крым Бурятия

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