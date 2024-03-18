Полицейские Бурятии состязались на Дне здоровья

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Сотрудники полиции пришли на спортивный праздник с семьями



В Тарбагайском районе Бурятии сотрудники аппарата МВД Бурятии организовали День здоровья. По традиции, участие в нём, кроме самих стражей порядка, приняли члены их семей.



Соревновались восемь сборных команд различных служб и подразделений ведомства.



«Бодрость и азарт участникам мероприятия подарила весёлая эстафета. И если эстафета была лишь разминкой, серьёзная битва развернулась на перетягивании каната: этот этап стал самым захватывающим. Однако не только мужчины были вовлечены в состязания: представительницы прекрасного пола показали мастерство кулинарии. Каждая команда представляла жюри свой гастрономический уголок частушками, песнями и танцами. Занимательные конкурсы были организованы и для самых маленьких участников праздника, получавших в награду игрушки и сладости», - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Завершилась официальная часть мероприятия сжиганием чучела Масленицы и дружным ёхором.



