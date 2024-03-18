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Полицейские Бурятии состязались на Дне здоровья

Полицейские Бурятии состязались на Дне здоровья
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Сотрудники полиции пришли на спортивный праздник с семьями

В Тарбагайском районе Бурятии сотрудники аппарата МВД Бурятии организовали День здоровья. По традиции, участие в нём, кроме самих стражей порядка, приняли члены их семей.

Соревновались восемь сборных команд различных служб и подразделений ведомства.

«Бодрость и азарт участникам мероприятия подарила весёлая эстафета. И если эстафета была лишь разминкой, серьёзная битва развернулась на перетягивании каната: этот этап стал самым захватывающим. Однако не только мужчины были вовлечены в состязания: представительницы прекрасного пола показали мастерство кулинарии. Каждая команда представляла жюри свой гастрономический уголок частушками, песнями и танцами. Занимательные конкурсы были организованы и для самых маленьких участников праздника, получавших в награду игрушки и сладости», - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Завершилась официальная часть мероприятия сжиганием чучела Масленицы и дружным ёхором.

полиция

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