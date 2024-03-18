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В Улан-Удэ сегодня плюсовая температура

В Улан-Удэ сегодня плюсовая температура
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом ожидается небольшой снег

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, днём до 15-17 м/с.

Температура днём +3,-2, по юго-западу и югу местами до +7, по Прибайкалью и северу -1,-6.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10, днём до 10-15 м/с. Днём +1,+3.


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