В Улан-Удэ сегодня плюсовая температура

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

При этом ожидается небольшой снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, днём до 15-17 м/с.



Температура днём +3,-2, по юго-западу и югу местами до +7, по Прибайкалью и северу -1,-6.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10, днём до 10-15 м/с. Днём +1,+3.





