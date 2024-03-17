У горожан есть последний шанс выиграть бытовую технику, путёвки на турбазу и сертификаты
Итоги викторины «Время России» среди улан-удэнцев будут подведены сегодня, 17 марта. У жителей Улан-Удэ есть последний шанс выиграть бытовую технику, путёвку турбазу и сертификаты в торговые сети города.
Для того, чтобы стать участником викторины, необходимо в день голосования на своём УИКе передать купон участника волонтёру викторины. Победители будут объявлены вечером, после 21:00 в прямом эфире. За трансляцией можно следить на сайте викторины https://времяроссии03.рф и в сети Вконтакте https://vk.com/video-224370330_456239022.
Всего за два дня розыгрыша обладателями призов стали порядка тысячи человек. Они получили 30 туристических путёвок, 49 сертификатов на технику, 765 сертификатов на сумму до 5 тысяч рублей, а также смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины, роботы-пылесосы, велосипеды и другие ценные призы.
Центр выдачи призов находится по адресу: ул. Ленина, 49а, 1 этаж, 4 кабинет. Режим работы: с 18 марта по 18 апреля, понедельник - пятница, 10:00 - 18:00. При себе иметь: паспорт, ИНН, СНИЛС и вторую часть купона.
В Улан-Удэ 17 марта разыграют последние призы викторины «Время России»
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