С утра явка выросла 2%
В Бурятии явка избирателей на выборах президента к 12 часам 17 марта составила 63,55%. Таковы данные Избиркома республики.
Отметим, два часа назад (в 10:00) явка составляла 61,03%.
Завкафедрой политологии и социологии БГУ, председатель комиссии Общественной палаты Тимур Бадмацыренов прокомментировал результаты двух первых дней голосования:
«Мы получили информацию о явке за прошедшие два голосования, и можно сделать несколько заключений. Во-первых, в воскресенье, в последний, завершающий день многодневного голосования планируется, что явка повысится. Граждане, которые по каким-то причинам не смогли проголосовать в рабочий день или в субботу, конечно, запланировали прийти на избирательные участки по традиции в привычное для них время. И проголосовать сегодня за будущее нашей страны».
Голосование завершится в воскресенье в 20:00.
На прошлых выборах президента России, в 2018-м году, явка в Бурятии составила 75%, что стало рекордом.
К полудню воскресенья в Бурятии проголосовали 63% избирателей
Общество, Фото:
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