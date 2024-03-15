Во ВСГУТУ прошла особенная студенческая научно-исследовательская конференция

Доклады делались на бурятском языке

Для студентов Восточно-Сибирском государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) 13 марта провели научно-исследовательскую конференцию. У неё была одна особенность. Участники, студенты, обучающиеся по направлениям «Технология художественной обработки материалов» и «Металлургия», представили результаты своих научных исследований исключительно на бурятском языке.

По итогам конференции лучшими признали доклад Намсарая Дашиева, магистранта направления «Металлургия». Отметили доклады Александра Цыденжапова, студента направления «Технология художественной обработки материалов», и Золто Дамбаева, студент направления «Металлургия».

По итогам конференции дипломы вручили всем участникам, сообщает пресс-служба ВСГУТУ. С идеей такого подхода к сохранению бурятского языка выступил коллектив кафедры «Металловедение и технологии обработки металлов».