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Бурятия готовит гуманитарную помощь для скота в Монголии

Бурятия готовит гуманитарную помощь для скота в Монголии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива

Скоту нужен корм

Власти Бурятии по поручению правительства России готовят гуманитарную помощь для Монголии. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.

«Из-за глубокого снега идёт железный и белый дзуд (зимняя бескормица), - написал он. - В соседней стране погибло свыше миллиона голов скота, тысячи животноводов лишились большинства поголовья. Тысячи семей оказались в крайне тяжелом положении».

По словам Цыденова, для спасения оставшихся животных нужны корма.

«Бурятия готовит к отправке 8,5 тысяч тонн зернофуража (кормовые пшеница и овес). Это примерно 425 двадцатитонных зерновозов, - сообщил глава РБ. - У нас есть возможности оказать помощь монгольским друзьям. В прошлом году Бурятия собрала рекордный урожай зерновых - 140,6 тыс. тонн, что на 20% превысило сбор за 2022 год».

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике в 2023 году побили рекорды по урожаю зерна, картофеля и овощей. 

Кормовое зерно - это концентрированные корма с высоким содержанием протеина и белка. Меньший объём корма понадобится для поддержания большего количества поголовья до появления первой растительности, объяснил Цыденов. 

Правительство России поручило таможне в упрощенном порядке и без взимания пошлин оформлять гуманитарные грузы через границу.

«Стараемся оперативно довести помощь Монголии», - отметил глава республики.
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