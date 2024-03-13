В Улан-Удэ на выборах президента России будут работать бесплатные автобусы

Для жителей отдалённых районов

В столице Бурятии во время голосования по выборам президента России будут работать бесплатные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Обеспечивать транспортную доступность жителей отдалённых территорий до избирательных участков в дни выборов президента страны с 15 по 17 марта будет администрация города, - отмечено в пресс-релизе. - Для этого запланирована работа 60 автобусов малой вместимости».

Всю информацию по работе автобусов, графикам и схемам движения избиратели могут получить по телефонам:

- Советский район: 21-56-46;

- Железнодорожный район: 44-85-25;

- Октябрьский район: 43-02-92, 8-950-384-90-35.